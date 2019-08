KV Mechelen laat koppositie in extremis uit handen glippen tegen Moeskroen

Dan toch geen nieuwe leider in de Jupiler Pro League. KV Mechelen leek tot minstens zondagmiddag te kunnen proeven van de koppositie, maar dat was buiten Moeskroen gerekend. Pas in blessuretijd dwong De Medina af waar zijn ploeg zo fel voor gestreden had.

De kalendermaker kreeg een visionaire ingeving toen hij in het tussenseizoen KV Mechelen en Moeskroen in deze fase aan mekaar koppelde. De nummers 3 en 4 van het klassement mochten namelijk de zesde speeldag openen. Beide ploegen gaven ook thuis, met drie goals in een flitsende eerste helft. Opvallende afwezige in de Mechelse basis was Togui. De Ivoriaan, al goed voor drie treffers, startte voor het eerst op de bank ten voordele van Vanzeir. Aan bezoekerszijde kreeg Queiros de voorkeur op Campins.

Allagui faalt vanop de stip

Moeskroen is voor veel teams een taaie klant en liet dat ook Achter de Kazerne zien. Al na 2 minuten volgde het eerste waarschuwingsschot van Allagui. De voormalige Anderlecht-aanvaller zou een hoofdrol opeisen in deze partij. Peyre werkte de Tunesiër even voor het kwartier tegen de grond. ‘Strafschop’, oordeelde Vergoote, hoewel de Fransman licht de bal raakte. Het striemend fluitconcert moest de ref erbij nemen. De trommelvliezen van Allagui konden decibels niet langer aan, en dus besloot de Moeskroense centrumspits het leer naast het doelkader te duwen. Weg die oorverdovende geluidsdruk.

De penaltymisser gaf Malinwa nieuwe moed. Vanzeir ging aan het lopen, Storm verraste Butez bijna met zijn typische inswinger. De 1-0 bleef niet uit. Op een hoekschop van Schoofs kopte De Camargo aan de eerste paal staalhard raak. Zijn derde van het seizoen intussen. Het sleutelmoment van de eerste periode moest dan nog komen. Olinga kraakte zijn schot, waardoor Allagui met een gelukje gelijkmaakte. Nog geen minuut later stond KV alweer op voorsprong via Kaya. Schoofs stuurde met een fluwelen steekpass Vanzeir diep. De Genk-huurling was niet egoïstisch en liet zijn aanvoerder het werk afronden.

Foto: BELGA

Duel bloedt helemaal dood

De tweede periode miste de suspense van de eerste: foute inspeelpasses, slechte controles. Zonde, want een zee van ruimte om te voetballen was er wel. De Camargo en Schoofs bleven gelukkig wel hun niveau aanhouden. Het uitblinkersduo zette een knappe combinatie op, maar Schoofs raakte tot twee keer toe niet voorbij de muur van Les Hurlus. Swinkels vond het doel wel, althans dat dacht de helft van het stadion. Optishc bedrog, want zijn inet belandde in het trillende zijnet. Ook Moeskroen liet niet betaaien. Corryn verslikte zich in zijn ingreep, waarna Bakic onbesuisd over trapte.

In het laatste kwart mocht Togui toch nog zijn opwachting maken, maar ook hij speelde geen rol van betekenis meer. Neen, op het moment dat donderdag op de Heizel de Lamkel Zé-show nog moest beginnen, was deze pot voetbal allang doodgeboed. Zo leek het echter, want Moeskroen kwam nog met een stevig slotoffensief aandraven. Quieros smukte zijn debuut bijna op met een doelpunt, maar Thoelen stond pal. De eer van de gelijkmaker was finaal weggelegd voor De Medina. Geen winnaar dus in het AFAS Stadion, waardoor Standard zijn leidersplaats vooralsnog behoudt.