Madeleine Westerhout, de persoonlijke assistente van Donald Trump heeft haar ontslag ingediend. De Amerikaanse president was erachter gekomen dat ze informatie over zijn familie aan de pers lekte.

Westerhout was vanaf dag één van Trumps ambtstermijn in 2016 zijn persoonlijke assistente, zijn ‘gatekeeper’. Haar kantoor bevindt zich recht tegenover het Oval Office van de president zelf.

Haar vertrek komt plots en onverwacht. Trump kwam te weten dat ze eerder deze maand tijdens een diner met journalisten details over zijn familie had doorgespeeld. Ze zou gedronken hebben en ronduit over haar job in het Witte Huis en de familie Trump hebben gesproken.

De vele lekken vanuit het Witte Huis zijn Trump al langer een doorn in het oog. De relatie van Trump met de pers is bovendien erg verzuurd.

Voor ze in het Witte Huis belandde, werkte Westerhout voor de Republikeinse partijleiding en de presidentiële campagne van Mitt Romney in 2012.