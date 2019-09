Niet terug naar school. Waarom het lerarentekort almaar nijpender wordt. ‘Het onderwijs is ziek’

Bijna de helft van de leerkrachten in het secundair onderwijs stopt binnen de vijf jaar met lesgeven. Het lerarentekort wordt almaar nijpender. En dat bedreigt de kwaliteit van ons onderwijs.

Enkele leerkrachten getuigen. Waarom zegden of zeggen ze het onderwijs vaarwel? Journalisten Jef Poppelmonde en Stijn Cools leggen uit waarom er een lerarentekort is, wat de gevolgen daarvan zijn, en wat er moet gebeuren om het beroep weer aantrekkelijker te maken.

Journalisten Stijn Cools, Jef Poppelmonde | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Lise Bonduelle, Fien Dillen, Anna Korterink | Audioproductie Joris Van Damme, Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

