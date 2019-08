Wereldkampioen Alejandro Valverde (39) triomfeert in de Vuelta na spannende slotklim , Dylan Teuns is leider af

Wereldkampioen Alejandro Valverde (Movistar) heeft vrijdag de zevende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De 39-jarige Spanjaard haalde het na 183,2 kilometer vanuit startplaats Onda tot de aankomst boven op Mas de la Costa in een sprintje voor de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en de Colombiaan Miguel Angel Lopez (Astana), die opnieuw de leiderstrui overneemt van Dylan Teuns (Bahrain-Merida). De Limburger verloor na zijn tweede plaats van donderdag ettelijke minuten.

Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) reed lange tijd aan de leiding als één van de laatste overblijvers van een vroege vlucht van acht. Samen met Sergio Henao (UAE Emirates) werd hij bij het begin van de slotklim gegrepen door het peloton. Ook Jelle Wallays (Lotto Soudal) maakte aanvankelijk deel uit van de vroege vlucht, maar werd eerder gelost.

Op de slotklim voerde de Colombiaan Nairo Quintana (Movistar) de forcing, maar hij raakte niet verlost van Lopez, Valverde en Roglic. In de steile sprint bergop werd Quintana uiteindelijk vierde. Valverde triomfeerde nipt voor Roglic.

Etapa 7 - Stage 7 | #LaVuelta19



???? Vive el último kilómetro de la victoria de @alejanvalverde gracias a @CarrefourES

???? Live the last km. of Alejandro Valverde's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/B8KWZujjM8 — La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2019

Zaterdag wacht de renners in de achtste etappe opnieuw een heuvelachtig parcours. De enige geregistreerde col, de Puerto de Montserrat (tweede categorie), ligt in de eindfase van de rit. De aankomst ligt in het dal van Igualada.

Uitslag:

1. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 183,2 km in 4u34:11 (gem. 40,09 km/u)

2. Primoz Roglic (Sln/TJV) op 0:00

3. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 0:06

4. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:06

5. Rafal Majka (Pol/BOH) 0:42

6. Ion Izagirre (Spa/AST) 0:48

7. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 0:51

8. Fabio Aru (Ita/UAD) 0:51

9. George Bennett (NZe/TJV) 01:07

10. Oscar Rodriguez (Spa/EUS) 01:20

Stand:

1. Miguel Angel Lopez (Col/AST) de 1129,3 km in 28u19:13 (gem. 39,88 km/u)

2. Primoz Roglic (Sln/TJV) op 0:06

3. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 0:16

4. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:27

5. Rafal Majka (Pol/BOH) 01:58

6. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 02:36

7. Esteban Chaves (Col/MTS) 02:52

8. George Bennett (NZe/TJV) 03:34

9. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 03:36

10. Fabio Aru (Ita/UAD) 03:36