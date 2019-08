Een avond met Björn Rzoska, Hollywood of the King

Vrijdagavond is filmavond: drie toppers op het programma, met The usual suspects, Mulholland drive of The king's speech. Eén van hen moet u wel bekoren. Vooraf kan u uw binnen- én buitenlandse politieke kennis nog opkrikken met Björn Rzoska en een vooruitblik op de Duitse deelstaatverkiezingen.

1

Terzake

Canvas, 20.00 uur

Ondanks bescheiden winst op 26 mei, oogt het gazon bij Groen veeleer dof en dor. Het moet anders. Björn Rzoska belooft groener gras.

De Berlijnse Muur is dertig jaar geleden gesloopt. Maar de ruptuur in de Duitse samenleving is nog altijd springlevend. Het westen leunt naar links, het oosten naar rechts. De traditionele partijen trekken met knikkende knieën naar de deelstaatverkiezingen in Saksen en Brandenburg.

2

Terzake docu: The life-sized city

Canvas, 20.20 uur

Montréal. Soms wel het kleine Parijs genoemd, maar voor de Deens-Canadese urbanist Mikael Colville-Andersen is dat niet terecht. Het is eerder Brooklyn-New York, maar dan met Europese twist. Het is de grootste Franstalige stad in Noord-Amerika met een geheel eigen identiteit. Het was lang de aantrekkingspool van creatief talent en kunstenaars en zo is de stad uitgegroeid tot een levendige metropool. Montréal is onlosmakelijk verbonden met de diversiteit van zijn negentien stadsdelen. Van de ene blok naar de andere is een wereld van verschil en net die verschillen maken de stad uniek.

3

Mulholland drive

Canvas 21.15-23.40 uur

Toen de film in 1997 in de Amerikaanse zalen liep (drie weken), vonden critici hem ‘incoherent’. Ze hadden gelijk, maar daarom is het ook een echte David Lynch. Mysterie en hysterie alom dus. Niet toevallig werd de film dit jaar opnieuw uitgebracht in een gerestaureerde versie.

4

The usual suspects

Caz 20.40-22.40 uur

Nog zo’n klepper uit de filmgeschiedenis. Al is het maar omdat de intussen verketterde Kevin Spacey zich hiermee op de kaart zette (en een Oscar op zijn schouw mocht poneren). Regisseur Bryan Singer spon een meesterlijk labyrint van flashbacks en intriges rond de mysterieuze misdaadkoning Keyser Söze.

5

The King’s Speech

BBC1 23.35-1.25 uur

En hop, over kleppers gesproken: nog één. Een stotterende prins Albert die overtuigende speeches moet houden, levert hier spannend en grappig drama op, in 2011 goed voor twaalf Oscarnominaties. Colin Firth charmeert, hoe kan het ook anders?