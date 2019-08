Amerikaanse krijgt 3 miljoen dollar na 35 jaar onschuldig in cel

De Amerikaanse Cathy Woods (68) heeft 3 miljoen dollar schadevergoeding ontvangen na 35 jaar lang onschuldig in de gevangenis te hebben gezeten. Een gerechtelijke commissie in de staat Nevada kende de vergoeding toe, nadat in 2014 nieuwe DNA-sporen opgedoken waren.

De sporen bewezen dat de vrouw niet verantwoordelijk was voor de moord op een medestudente in 1976. De DNA-sporen leidden naar een andere gevangene, die al voor twee moorden veroordeeld was en als de ‘Gypsy Hills Killer’ bekendstond, meldde een lokale afdeling van de Amerikaanse tv-zender CBS.

De ten onrechte veroordeelde Woods had in 1979 als patiënte in een psychiatrische kliniek bekentenissen afgelegd, maar kan zich daar vandaag niets meer van herinneren.

Ze spande nog een procedure tegen de toenmalige speurders aan om een bijkomende vergoeding te bekomen, want zij hadden haar ertoe aangezet de moord te bekennen. Volgens haar advocate zat nooit eerder een vrouw zo lang ten onrechte in de gevangenis in de Verenigde Staten.