Begin augustus gingen bovenstaande beelden de wereld rond: enkele arbeiders springen op en neer op de nieuwe brug van Tintagel, in het Verenigd Koninkrijk. Om de stabiliteit te testen, werd oorspronkelijk al schertsend gedacht. Maar Laurent Ney, van NEY & Partners die de brug berekenden, schept vandaag duidelijkheid in een interview in De Standaard.