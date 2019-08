Honderden kostuums en rekwisieten uit filmklassiekers onder de hamer

Bijna duizend kostuums en rekwisieten uit Hollywoodfilms worden eind deze maand geveild in Hollywood. Onder de geveilde stukken zijn objecten uit filmklassiekers zoals Star Wars, James Bond en Indiana Jones.

Wie graag een kostuum of rekwisiet uit een echte Hollywoodklassieker wil kopen, kruist best 25 september aan in zijn agenda. Op die dag worden in Hollywood bijna duizend items uit de Amerikaanse filmgeschiedenis geveild.

Een van de meest tot de verbeelding sprekende stukken is een masker uit Star Wars. Darth Vader droeg het in The empire strikes back, het tweede deel van de oorspronkelijke trilogie. Het openingsbod voor het masker bedraagt 250.000 euro.

Het object dat het meeste moet opbrengen is de maanbuggy uit de James Bond-film Diamonds are forever. Het voertuig werd door Sean Connery bestuurd in een achtervolgingsscène in een filmstudio. De verwachte opbrengst van de buggy is tussen 400.000 en 600.000 dollar.

Een ander opvallend item is een Oscarbeeldje voor beste film uit 1947. Het werd uitgereikt aan Spyros Skouras, toen president van 20th Century-Fox, voor de film Gentlemans’s Agreement. Het veilinghuis hoopt minstens 300.000 dollar te krijgen voor het beeldje.

Dat is zeker niet het oudste object in de veiling. Zo is er de jurk van Judy Garland uit The wizard of oz. De jurk wordt door Garland gedragen in de beroemde overgang van zwart-wit naar technicolor. Voor de jurk moet minstens 350.000 euro neergeteld worden. Een miniatuurboot uit de originele King kong van 1933 moet dan weer 80.000 dollar opbrengen.

Levensgrote terminator

Op de veiling komen ook recentere items aan bod. Naast een DeLorean uit Back to the future III (80.000 dollar) passeren er ook kostuums van Jack en Rose uit Titanic de revue (100.000 dollar elk). Een bril van Harry Potter (20.000 dollar) is een van de nieuwste items.

Voor liefhebbers van iets meer spanning is er een ruimtepak uit Alien (40.000 dollar) of een masker van Leatherface uit Texas Chain Saw Massacre (6.000 dollar). Ook een levensgrote terminator (20.000) of een Freddy Krueger-outfit (6.000 dollar) behoren tot de opties.

Verder zijn er nog artefacten van onder meer Marlene Dietrich, Clark Gable, Laurence Olivier, James Cagney, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, James Stewart en Marily Monroe.

De veiling moet in totaal 10 miljoen dollar opbrengen. De catalogus kan u hier terugvinden.