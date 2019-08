17/08/2019

Hoera, straks is het weer maandag

Hoe kun je het kantoorleven leuker maken?

Nee, de millennial is niet meer te paaien met een salariswagen of een groepsverzekering. Die wil ook plezier en wellness op de werkvloer. Kun je dat als werkgever waarmaken? In Edge Olympic in Amsterdam investeren ze alvast in vergaderschommels, plantenmuren, licht- en geluidseffecten en andere vrolijke experimenten. PETER VANTYGHEM