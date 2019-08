Parket onderzoekt sjoemelsoftware in tachografen

Het federaal parket onderzoekt samen met het Nederlandse parket gesjoemel met tachografen. Dat zijn toestellen die de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs bijhouden.

De software laat volgens het parket toe de registratie door een tachograaf volledig uit te schakelen en is zodanig gesofisticeerd dat het bijna geen sporen nalaat, waardoor het voor de politie moeilijk te controleren is. ‘Er zijn aanwijzingen dat die software over heel Europa wordt verkocht en dat zo’n duizenden vrachtwagens daarmee zouden werken’, zegt Wenke Roggen van het federaal parket aan VRT.

Philippe Degraef, directeur van de transportfederatie Febetra, voegt eraan toe dat de software de eerlijke concurrentie verstoort. ‘Ten tweede brengt het de verkeersveiligheid in het gedrang, want de chauffeurs zullen waarschijnlijk minder uitgerust zijn. Ten derde besmeurt dit het imago van een hele sector.’

In juni werden in België twee Polen aangehouden. Eén van hen werd op heterdaad betrapt toen hij de gemanipuleerde software installeerde in verschillende tachografen. Hij zit in voorlopige hechtenis. In juli werden in Nederland twee verdachte installateurs opgepakt uit Zeeland en Noord-Holland. Twee verdachte Zeeuwse afnemers van de apparatuur werden afgelopen week verhoord.

Criminele organisatie

Voor het onderzoek werkt het federaal parket samen met het Nederlandse dat een gelijkaardig onderzoek voert. Sindsdien werden zowel in België als in Nederland verschillende gemanipuleerde tachografen in beslag genomen.

Het Nederlands openbaar ministerie vermoedt dat de criminele organisatie in Polen samenwerkt met bedrijven en installateurs in andere Europese landen. Zo werd de software waarschijnlijk doorheen heel Europa verkocht en beschikken er al duizenden vrachtwagenchauffeurs over een gemanipuleerde tachograaf.