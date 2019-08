De Amerikaan Tejay van Garderen (EF Education First) heeft vrijdag opgegeven tijdens de zevende Vueltarit, tussen Onda en de top van de Mas de la Costa.

De 31-jarige Van Garderen stapte na zo’n 40 km af. Hij had te veel last van zijn val donderdag in de afdaling van de Puerto de Culla. Een val die tal van slachtoffers eiste...

EF Education First verloor donderdag na een val ook al de Colombiaan Rigoberto Uran en de Brit Hugh Carthy.