Kankerpatiënten moeten niet meer betalen voor tandzorg

Kankerpatiënten of mensen met anodontie - waarbij de tanden niet ontwikkelen - zullen in de toekomst niet meer moeten betalen voor herstellingen aan hun gebit. Dat heeft de ministerraad beslist. Ook een voorschot betalen behoort tot het verleden.

In totaal komen ruim 200 patiënten per jaar door het voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in aanmerking voor terugbetaling. Naast mensen met anodontie kan het gaan om patiënten met een hoofd- of een halstumor van wie de onder- of bovenkaak zwaar beschadigd raakt bij een operatieve verwijdering van de tumor of na een bestralingsbehandeling ter hoogte van de mond. Een ander voorbeeld zijn kankerpatiënten van wie hun afweersysteem negatief reageert op stamceltherapie, met tandverlies tot gevolg.

De minister trekt op jaarbasis 3 miljoen euro uit voor de maatregel. Die zal wellicht na de zomer in werking treden. Ze biedt patiënten een dubbele bescherming: ze kunnen niet alleen rekenen op de volledige terugbetaling van restauratieve tandzorg, maar hoeven ook niets meer voor te schieten uit eigen zak. ‘Met een kostprijs die kan oplopen tot enkele duizenden euro’s is dat laatste immers allesbehalve evident’, zegt De Block.

Daarom besliste de minister dat de tandarts het bedrag rechtstreeks van de overheid zal ontvangen via de derdebetalersregeling. Bovendien zullen alle tandartsen de Riziv-tarieven voor deze behandelingen moeten respecteren. Patiënten kunnen dus geen ereloonsupplementen aangerekend krijgen.

Alle chronische patiënten terugbetalen

Het Vlaams Patiëntenplatform reageert tevreden op de maatregel, maar pleit ervoor de volledige terugbetaling uit te breiden naar alle mensen met een chronische aandoening. De organisatie wijst erop dat heel wat mensen met een chronische ziekte kampen met tandproblemen, bijvoorbeeld bij diabetes, epilepsie of een bindweefselaandoening.