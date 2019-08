‘Minister bemoeide zich met de vervolging van Wilders’

In Nederland is beroering ontstaan omdat uit geheime documenten moet blijken dat de minister van justitie Ivo Opstelten zich in 2014 persoonlijk bemoeid heeft met de vervolging van politicus Geert Wilders.

RTL Nieuws heeft een geheime ambtelijke nota uit 2014 in handen gekregen waaruit moet blijken dat minister Ivo Opstelten (VVD) zich persoonlijk bemoeid heeft met de beslissing van het Openbaar Ministerie om toen Geert Wilders te vervolgen.

RTL kreeg de nota nadat de nieuwsdienst een beroep had gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur.

Voor de zomer al had een anonieme ambtenaar hetzelfde verklaard. Hij had een gesprek afgeluisterd tussen de ex-minister en de hoogste ambtenaar van het departement. Opstelten zou hebben gezegd dat Wilders moest worden vervolgd ‘omdat hij ons voor de voeten loopt.’

Op de nota die de omroep nu in handen heeft schreef Opstelten met rode letters dat hij de vervolging van Wilders wou bespreken. Dat overleg vond plaats op 25 september 2014, met de toenmalig hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Herman Bolhaar. Dát er contact was tussen de top van het OM en de minister van Justitie is op zichzelf niet vreemd. Voor de zomer verklaarde het OM dat het regulier overleg betrof om de bewindsman te informeren over belangrijke zaken, want dat is de vervolging van een politicus.

Volgens RTL blijkt uit de nota echter dat er in september 2014 nog slechts sprake was van een voornemen om de PVV-leider te vervolgen: geen definitieve beslissing. Het ministerie en het OM hebben altijd gezegd dat op 10 september de beslissing om te vervolgen al was genomen door het college van procureurs-generaal, de leiding van het OM.

Geert Wilders reageerde via Twitter al op de berichten, die hij ‘weerzinwekkend en schandelijk’ noemt en heeft het over ‘een VVD-minister die de leider van een oppositiepartij kapot wil maken’.

Dinsdag wordt het proces tegen Wilders hervat. Dat draait rond het beledigen van een bevolkingsgroep, en het aanzetten tot haat en discriminatie wegens zijn ‘Minder Marokkanen’uitspraken uit 2014. Voor de zomer eiste het OM op dat proces een boete van 5000 euro tegen de PVV-leider. Allicht zal zijn verdediging naar aanleiding van deze geheime nota nader onderzoek vragen of de ongeldigheid van het hele proces.