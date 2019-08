SHOPGIDS. De meest verrassende modeadressen in zes verschillende steden

We selecteerden zeven bruisende buurten in eigen land en het nabije buitenland, waar vooral mode voor het rapen ligt. Onze redactie ging de straat op en tipt de verrassendste mode- en lifestyleadressen in Antwerpen, Maastricht, Mechelen, Oostende, Rotterdam en Londen.