Rotterdam organiseert volgend jaar Eurovisiesongfestival

Rotterdam wordt gaststad van het Eurovisiesongfestival in 2020. Dat maakte NPO bekend in een televisiespotje.

Nadat Duncan Laurence in mei 2019 won met ‘Arcade’ voelden negen steden zich geroepen om het Eurovisiesongfestival te ontvangen, maar vier van hen trokken zich terug. Uiteindelijk ging de race nog tussen Maastricht en Rotterdam.

Gisteren werd de locatie al gelekt op de officiële site van het festival. Er was een evenement gemaakt met Rotterdam als locatie en geen met Maastricht. De pagina werd even later weer van de website gehaald. Korte tijd later werd ook een pagina voor Maastricht gemaakt.

Nu is officieel bekendgemaakt dat Rotterdam de gaststad zal zijn. De organisatie keek vooral naar de technische geschiktheid van de locatie, de omliggende faciliteiten en de beschikbaarheid van de stad.

Vijfde keer

‘Met Rotterdam kiezen we niet alleen voor een stad met een bijzonder verhaal’, vertelt Sietse Bakker, verantwoordelijk producent voor het Eurovisiesongfestival in Nederland. ‘We kiezen ook voor Rotterdam Ahoy, wat ons betreft de meest geschikte locatie om drie state of the art tv-shows te produceren voor ongeveer 180 miljoen kijkers.’

De halve finales vinden plaats op 12 en 14 mei 2020 en de finale op 16 mei 2020. Het is al de vijfde keer dat Nederland het festival mag organiseren. De vorige edities vonden plaats in Hilversum (1958), Amsterdam (1970) en Den Haag (1976-1980).