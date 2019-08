Fransen veroordeeld tot celstraffen na anti-migratieactie met helikopters

Drie leden van de Franse extreemrechtse groep Génération Identaire werden door een rechtbank in Gap veroordeeld tot celstraffen van 6 maanden. De groep probeerde migranten de toegang tot Frankrijk te beletten aan de grens met Italië.

De drie kopstukken werden veroordeeld voor burgerpatrouilles in de Franse Alpen, zo meldt AFP. De groep trachtte migranten tegen te houden aan de grens met Italië en ze de toegang tot Frankrijk te beletten. Ze huurden hiervoor twee helikopters, een vliegtuig en enkele patrouillevoertuigen. De actie duurde uiteindelijk enkele maanden.

Volgens de rechter ‘voerden ze activiteiten uit onder omstandigheden die door het publiek verward kunnen worden met de uitoefening van een openbaar ambt’. De rechter veroordeelde het drietal tot celstraffen van 6 maanden en een geldboete van 2000 euro. Bovendien verliezen ze voor 5 jaar hun civiele rechten. Daarnaast moet Génération Identaire een boete betalen van 75.000 euro.

'Grenzen bewaken'

‘Defend Europe: Mission Alps’, zo heette de actie die het collectief organiseerde in april 2018. Tientallen militanten zakten toen af naar de Col de l’Echelle aan de Frans-Italiaanse grens. Naar eigen zeggen om duidelijk te maken dat Europa zijn grenzen onvoldoende bewaakt en om de politie bij te staan.

De drie leiders benadrukken dat het om een vreedzame actie ging. ‘Ik ben meer dan ooit vastbesloten om te vechten voor de verdediging van mijn land’, zegt veroordeeld kopstuk Damien Lefèvre, bijgenaamd Rieu.

De Frans-Italiaanse grens staat sinds 2015 door de vluchtelingencrisis terug in de belangstelling. De grenspolitie houdt veel migranten aan de grens tegen. Velen proberen daarom Frankrijk clandestien binnen te komen via de Alpen. Verschillende migranten werden dood teruggevonden, waarschijnlijk doordat ze verdwaald raakten in de sneeuw.

Génération Identaire werd opgericht in 2012. Naar eigen zeggen wil de groep de nationale identiteit beschermen en is hij een fel tegenstander van massamigratie. Génération Identaire kwam in 2017 al in het nieuws, toen het collectief een boot huurde om migranten te beletten de Middellandse Zee over te steken.