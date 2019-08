Jarenlang werden de twee tegenover elkaar uitgespeeld als grote rivalen. Maar donderdag zaten Lionel Messi en Cristiano Ronaldo gezellig te keuvelen tijdens de loting van de Champions League in Monaco. Een opvallend ontspannen Ronaldo had daarbij enkele mooie woorden klaar voor de Argentijn.

Cristiano Ronaldo (34) en Lionel Messi (32) vochten jarenlang menig verbeten duel uit in Spanje. Maar vorig seizoen verliet de Portugees na negen jaar Real Madrid om bij Juventus in Italië aan een nieuwe episode te beginnen. De twee komen nu elkaar wat minder tegen en dat zorgt ervoor dat hun relatie heel wat vlotter verloopt, zo blijkt.

'We spelen nu al vijftien jaar samen op het hoogste niveau', aldus Ronaldo. 'Ik denk niet dat dat ooit eerder is gebeurd in het voetbal, dezelfde twee jongens zolang samen op dat niveau. Dat is niet te onderschatten. Natuurlijk hebben we een goede relatie, we hebben nog niet samen gegeten maar ik hoop in de toekomst.'

Met Juventus was Ronaldo meteen succesvol in Italië, maar: 'Natuurlijk mis ik Spanje, we hadden jarenlang die battle: hij pushte mij en ik pushte hem. Het is leuk om samen deel uit te maken van de sportgeschiedenis. En of we samen op pensioen gaan? Hij is twee jaar jonger… maar ik denk dat ik er nog goed uit zie voor mijn leeftijd! Nee, ik hoop hier nog enkele jaren terug te komen, dus zij die me niet graag zien hebben pech.'

De titel van ‘Speler van het Jaar’ moesten Messi en Ronaldo dit jaar echter laten aan Virgil van Dijk, de Nederlander zat naast de twee aanvallers en zat geamuseerd te luisteren.