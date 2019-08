Geen voorlopige erkenning voor islamschool in Genk

Het Selam College in Genk krijgt geen voorlopige erkenning van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De school zou volgens de motivering de rechten van de mens en van het kind niet respecteren. De voorzitter van het college was nog niet op de hoogte van de beslissing.

Minister Crevits besliste om het islamitische Selam College in Genk geen voorlopige erkenning en dus geen subsidiëring toe te kennen voor het schooljaar dat volgende week start. Dit op advies van de onderwijsinspectie, die de voorbije week nog een bezoek bracht aan de school.

‘Een belangrijke voorwaarde om een voorlopige erkenning te ontvangen, is dat je als school de Belgische grondwet en de internationale verdragen goedgekeurd in België respecteert. Dat gaat in het bijzonder over de rechten van de mens en van het kind’, legt Crevits uit in een persbericht. ‘Het verslag van de onderwijsinspectie geeft aan dat de aanvraag van het Selam college niet voldoet aan die voorwaarde.’

‘De inspectie kwam tot deze conclusie op basis van een advies dat ze heeft ingewonnen bij de Staatsveiligheid’, bevestigt Crevits. Die risicoanalyse had de minister gevraagd omdat de school sterke banden zou hebben met Milli Görüs, een conservatieve islamitische beweging. De Islamitische Federatie van België (BIF) kocht het voormalige Syntra­gebouw waar het Selam College onderdak vindt. De BIF wordt gezien als de Belgische arm van Milli Görüs.

School nog niet op de hoogte

De voorzitter van het Selam College, Turgay Cankaya, was nog niet op de hoogte van de beslissing toen De Standaard contact met hem opnam. Hij is geschrokken maar wil nu wachten met een reactie tot hij een officieel bericht krijgt van de betrokken instanties.

‘Het wordt vandaag nog een drukke dag’, besefte Cankaya. De school was van plan om maandag met haar werking van start te gaan.