Waasland-Beveren stelt zijn nieuwe coach voor, de Fransman Arnauld Mercier: “Nu klopt het plaatje wel”

Arnauld Mercier volgt de ontslagen Adnan Custovic op als hoofdtrainer van Waasland-Beveren. De 47-jarige Fransman is vrijdag voorgesteld in het Freethielstadion. Daar ondertekende hij een contract voor de duur van één seizoen, met optie voor nog twee seizoenen. Mercier komt over van amateurclub Seraing, waar hij sportief directeur was. Die club bevestigde de transfer donderdagavond al.

Het grootste objectief van Mercier is Waasland-Beveren in 1A te houden. De Waaslanders staan in het klassement laatste met 1 op 15.

Foto: BELGA

“Ik wil deze persconferentie aanvatten met een terugblik op wat deze week gebeurde op de Freethiel”, stelde voorzitter Dirk Huyck. “We moesten daarin spijtig genoeg afscheid nemen van Adnan Custovic. Ik wil hem langs deze weg bedanken voor het werk dat hij leverde bij ons. De resultaten waren onvoldoende zodat onze wegen wel moesten scheiden. Custovic loodste ons vorig seizoen wel naar het behoud en dit ondanks een woelige periode waarin de club toen zat. Dat mogen wij nooit vergeten.”

“Wij hebben deze week met het bestuur samen gezeten en beslist uit te kijken naar een nieuwe trainer, met het juiste profiel voor deze club. Die vonden we vrijwel direct in de persoon van Arnauld Mercier. Twee seizoenen geleden had ik al een onderhoud met Arnauld maar toen ging de deal niet door. We kozen toen voor iemand anders (Sven Vermant, red.). Ook omdat er dan nog een probleem was met de talenkennis van Arnauld. Nu klopt het plaatje wel. Ik ben blij dat hij aan het roer komt van Waasland-Beveren. Arnauld Mercier heeft een visie met de club waarin wij ons perfect kunnen vinden. Het hoofddoel is Waasland-Beveren nieuw leven in te blazen en ons in ‘s lands hoogste divisie te houden”, verduidelijkte Huyck.

Arnauld Mercier laat de trainingen en tactische bespreking en opstelling voorlopig over aan T2, Dirk Geeraerd. De Fransman neemt zaterdag tegen Charleroi plaats in de tribune en begint vanaf volgende week voluit aan zijn nieuwe job bij de Waaslanders.

“Ik wil een mooi verhaal schrijven”

Mercier moet dus het stamnummer 4068 in de Jupiler Pro League houden. Geen simpele opdracht. Waasland-Beveren staat momenteel als allerlaatste geklasseerd met 1 op 15. Zaterdag komt Sporting Charleroi naar de Freethiel. Dan volgt de interlandbreak, een ideaal moment om de club nieuw leven in te pompen en ervoor te zorgen dat er opnieuw punten worden gesprokkeld.

“Ik ga deze nieuwe uitdaging zeer graag aan. Ik heb uitermate veel zin om de club terug te brengen waar ze thuishoort en dat is niet de positie waarin die nu vertoeft. Ik ben blij met het vertrouwen dat de club mij geeft en hoop dat niet te beschamen. Samen kunnen we in Waasland-Beveren een mooi verhaal schrijven”, gaf Arnauld Mercier mee. “Er zit voldoende kwaliteit in deze spelersgroep en ik geloof ook in hen. Natuurlijk ligt er veel werk op de plank maar dat deert mij niet. Dit hoort bij het vak van trainer.”

Foto: Photo News

Het bestuur van Waasland-Beveren gaf al te kennen de club te willen versterken met nieuwe spelers. Vraag is ook of er nog versterking komt bij de trainersstaf? “Ik zou graag Jérémy Zaremba nog naar hier halen voor het fysieke werk. Ik werkte met hem al samen bij Roeselare. Aan de voorzitter om mee te gaan in het verhaal en Zaremba een contract aan te bieden. Voor de rest zit het hier allemaal wel snor. Mijn laatste echte job als T1 was bij Roeselare tot 2017. Maar daarna deed ik nog een pak werk achter de schermen”, vervolgde Mercier, die overkomt van Seraing uit eerste amateur, waar hij sportief directeur was.

“Nu wacht mij een andere en nieuwe uitdaging. Deze ploeg wil vooruit en ik wil deel uitmaken van het verhaal. Ik laat de voorbereiding voor de match met Charleroi over aan Dirk Geeraerd. Ikzelf neem plaats in de tribune en ga van daaruit mijn analyse maken. De interlandbreak komt voor mij als geroepen. Ik heb tijd om mijn team uit te bouwen. Welk systeem? Ik pas me aan aan de spelers, niet andersom.”