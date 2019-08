Boris Johnson voert tempo op van onderhandelingen met Brussel over Brexit

De Europese en Britse onderhandelaars zullen vanaf september minstens tweewekelijks bijeenkomen om een akkoord te proberen bereiken over de Brexit.

‘Hoewel mijn gesprekken met de Europese leiders van de afgelopen weken mij hoopvol hebben gestemd over de bereidheid om te praten over alternatieve oplossingen voor de antidemocratische Ierse backstop, is het nu tijd dat beide partijen het tempo opdrijven’, meldt de Britse premier Boris Johnson in een communiqué.

De backstop is de noodoplossing om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden, en houdt in dat het volledige Verenigd Koninkrijk ook na de Brexit in de Europese douane-unie zou blijven. Johnson wil daar echter van af, omdat hij vreest dat die vangnetoplossing zijn land voor jaren kan vastketenen aan de douane-unie, en een lid van de douane-unie kan geen eigen vrijhandelsakkoorden sluiten.

‘Extra vergaderingen en gesprekken zijn nodig, willen we voor ons vertrek op 31 oktober nog een overeenkomst bereiken’, besluit Johnson. ‘We zijn klaar om energiek en vastberaden aan de slag te gaan.’ De Britse premier heeft in het verleden al verschillende keren gezworen dat het Verenigd Koninkrijk op die datum de EU verlaat, of dat nu met of zonder deal is.

Door de onderhandelingen te versnellen, hoopt Downing Street de wind uit de zeilen te halen van de vele parlementsleden, juristen en activisten die de afgelopen dagen in het verweer zijn gekomen tegen de tijdelijke opschorting van het Lagerhuis. Zo maakte ook oud-premier John Major bekend dat hij samen met Brexit-activiste Gina Miller wil proberen Johnson tegen te houden. Anderzijds oordeelde een Schotse rechter vrijdag dat Johnson als premier daadwerkelijk de bevoegdheid had om aan de koningin te vragen het parlement tijdelijk te laten opschorten. Over die opschorting zelf weigerde de rechter vrijdag een uitspraak te doen, een zitting ten gronde staat gepland voor dinsdag.