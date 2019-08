Michel: 'Sluit regering in november niet uit'

De commissie Buitenlandse Zaken van het Federaal Parlement is bijeen om de voordracht van Didier Reynders (MR) als Eurocommissaris te bespreken. Anneleen Van Bossuyt (N-VA) hekelde daarbij nog eens de manier waarop de benoeming tot stand kwam. Premier Michel (MR) liet ook zijn licht schijnen over de federale formatie.

De bijeenkomst van de commissie kon op weinig enthousiasme rekenen. Commissievoorzitter Els Van Hoof (CD&V) noemde ze vijgen na Pasen omdat de voordracht toch niet meer zal worden teruggedraaid. Ook voor N-VA hoefde het ‘parlementaire schaamlapje’ niet meer. Van Hoof besliste daarop om de vergadering te vervroegen.

N-VA: ‘Geen verzet tegen Reynders, maar werkwijze is weinig transparant’

‘Wij verzetten ons niet tegen de persoon Reynders, maar hekelen de weinig transparante manier van werken’, verklaarde Anneleen Van Bossuyt in de commissie namens N-VA. ‘Wij worden voor een voldongen feit gesteld. Wat we vandaag doen is schijn parlementaire betrokkenheid geven. In toekomst willen we mogelijke kandidaat horen. En willen ook dat in de toekomst deelstaatregeringen betrokken worden.’

Michel: 'Hoop snel regering te hebben'

Charles Michel (MR) mocht de commissie afsluiten. 'ik hoop snel een regering hebben voor dit land. Dat is dringend', verklaarde de premier. 'Ik sluit niet uit dat dit lukt in november. Om zo het correcte democratische antwoord te bieden op de uitdagingen.'