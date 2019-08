Amerikaans president Trump gaat dit weekend niet naar Polen. Aanleiding is orkaan Dorian die richting kust van Florida trekt. Die zou volgens Trump ‘ongelofelijke hoge’ windsnelheden halen. In heel Florida werd de noodtoestand afgekondigd.

Inwoners van Florida zetten zich schrap voor de komst van orkaan Dorian. Die won donderdagavond laat aan kracht en haalt nu snelheden tot 165 kilometer per uur met windvlagen die hoger oplaaien. Daardoor gaat het nu om een storm van categorie 2.

‘Het lijkt er nu op dat het een absoluut monster kan worden’, waarschuwde president Donald Trump in een videoboodschap. ‘Het ziet ernaar uit dat de storm het middelpunt van Florida zal raken en dat is niet goed. De windsnelheden lijken zich verschrikkelijk snel op te bouwen. Het lijkt erop dat we ongelofelijke hoge windsnelheden zullen halen.’

Trump beloofde dat extra voedsel en water op weg zijn naar Florida. Om er zeker van te zijn dat de nodige voorzieningen ter plekke geraken, schrapte de president zelfs zijn geplande reis naar Polen. Vicepresident Mike Pence zal in zijn plaats gaan.

Ron DeSantis, gouverneur van Florida, heeft ondertussen de noodtoestand afgekondigd voor de hele staat. ‘Inwoners moeten deze storm serieus nemen. Orkaan Dorian komt traag dichterbij en wint aan kracht. Het is nu tijd om je voor te bereiden en een plan op te stellen’, riep DeSantis op. Ook in Georgia werd in 12 districten de noodtoestand afgekondigd.