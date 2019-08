Plofkraak in ING-bankkantoor van Pelt

Afgelopen nacht heeft er opnieuw een plofkraak plaatsgevonden in Limburg. Deze keer werd een ING-bankfiliaal aan de Leopoldlaan in Pelt geviseerd. De daders moesten zonder buit afdruipen.

Buurtbewoners van de Leopoldlaan in Pelt werden rond 3.45 uur gewekt door twee luide knallen. De daders probeerden twee geldautomaten tegelijkertijd te kraken, maar sloegen uiteindelijk zonder buit op de vlucht.

Ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse.

Het gaat al om de twaalfde plofkraak in Limburg in veertien maanden tijd. Begin deze maand viseerden plofkrakers nog een KBC-kantoor in Kinrooi. Daar werd geen buit gemaakt.