Max Verstappen kijkt er naar uit om op het circuit van Spa-Francorchamps voor de ogen van duizenden Nederlandse fans voluit te gaan. Voor Verstappen is de GP van België dan ook één van de hoogtepunten van het F1-seizoen.

"België is een thuisrace voor me en het is altijd geweldig om er zoveel fans te zien die ons supporten," zo valt te lezen op zijn website.

Tijdens de voorbije weken dat het zomerpauze was heeft Verstappen zoveel mogelijk proberen ontspannen en tijd proberen doorbrengen met familie en vrienden.

"Het was goed om een zomerstop te hebben. Ik ben op vakantie geweest en heb tijd doorgebracht met familie en vrienden, voorafgaand aan een weer drukke periode. Maar ik kijk ernaar uit om weer te beginnen, zeker na onze geweldige reeks resultaten voor de zomerstop.”

Net als voor heel wat andere F1-piloten is het circuit van Spa-Francorchamps het favoriete circuit van Verstappen.

“Spa is mijn favoriete circuit op de kalender, dus het is mooi om daarmee de tweede helft van het seizoen te starten," aldus Verstappen. "Er zijn veel rechte stukken en het is altijd een uitdaging om het beste compromis te vinden voor de rechte stukken en de bochten."

"We rijden niet met veel downforce op Spa, maar de snelle bochten zijn erg indrukwekkend en erg gaaf. Pouhon was vorig jaar bijna vol gas, dus ik ben benieuwd wat hoe dat daar nu gaat met de RB15. Ik vind het ook fijn dat er niet veel langzame bochten zijn en dat je het momentum de hele ronde mee kunt nemen."

"Ik ben er absoluut klaar voor om weer in de auto te stappen en ben benieuwd hoe competitief de tweede helft van het seizoen voor ons zal verlopen," besluit Verstappen.

