Dak grote aula Antwerpse universiteit ingestort

Het dak van een van de grootste aula’s van de Universiteit Antwerpen is bij werken zwaar beschadigd geraakt. De aula is tijdelijk onbruikbaar.

Het dak van de aula, waar zowat zeshonderd studenten kunnen plaatsnemen, is naar beneden gekomen, zo meldt de VRT. Het is een aula in Wilrijk waar studenten geneeskunde les volgen.

Wanneer op 23 september het academiejaar herbegint aan de UA zal de aula nog niet hersteld zijn, vermoedt de universiteit. Er wordt een oplossing gezocht. Daarbij denkt de universiteit aan congrescentra in de buurt.

Bij het ongeval raakte niemand gewond.

