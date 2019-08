Rigoberto Uran verlaat Vuelta met diverse breuken, ook ploeggenoot Hugh Carty breekt bot

Uran en Carthy smakten tegen de grond bij een grootschalige val in een afdaling en moesten opgeven. Ook ploeggenoten Sergio Higuita en Logan Owen behoorden tot de slachtoffers, maar zij konden hun weg vervolgen. Ploeggenoot Tejay van Garderen ging even later het struikgewas in, maar ook hij zal morgen op zijn fiets stappen.

Voormalig rodetruidrager Nicolas Roche (Team Sunweb) en Victor de la Parte (Team CCC) moesten eveneens hun strijd staken. Uran en Carthy worden eerstdaags geopereerd, aldus het team. De sleutelbeenbreuk bij Uran is net naast de plaats waar hij in Parijs-Nice zijn sleutelbeen brak. Volgens ploegdokter Rick Morgan brak hij ook op meerdere plaatsen zijn schouderblad.

Today was a rough day for our Vuelta team. Rigo and Hugh were forced to abandon with collarbone breaks. Sergio, Tejay and Logan went down, too. But as DS Juanma Garate says: “Tomorrow we will make sure we take care of each other + we take it from there.” https://t.co/TRRcUB9Vk8