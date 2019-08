D-day voor islamitisch college Genk: Crevits beslist vandaag over erkenning

Vandaag beslist minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in principe over de erkenning van een ‘islamitische’ school in Genk. Kamerlid Zuhal Demir (N-VA) beloofde eerder ‘alles te doen’ om de opening ervan te voorkomen.

Normaal gezien krijgen ze vandaag bij het ­Selam College, een nieuwe school in Genk, te horen of ze een voorlopige erkenning en sub­sidiëring krijgen voor het schooljaar dat maandag begint. De ­Onderwijsinspectie ging er deze week nog langs en levert vandaag haar finale advies af aan minister van Onderwijs Crevits. Zij moet vóór september (zondag) een beslissing nemen op basis van dat advies.

Het dossier ligt gevoelig, omdat de school sterke banden zou hebben met Milli Görüs, een conservatieve islamitische beweging. De Islamitische Federatie van België (BIF) kocht het voormalige Syntra­gebouw waar het Selam College onderdak vindt. De BIF wordt gezien als de Belgische arm van Milli Görüs. Crevits vroeg daarom aan de Staatsveiligheid om een risicoanalyse te maken en die aan de Onderwijsinspectie te bezorgen.

‘Een ramp voor de integratie’

Zuhal Demir, kopstuk van de N-VA in Genk, haalde eerder fors uit naar de school: ‘Het is niet omdat er vrijheid van onderwijs is, dat we zomaar alle soorten onderwijs moeten ondergaan’, schreef ze op Facebook.

‘Als we het ernstig menen met de toekomst van onze samenleving, moeten we alles doen om de opening (van de school, red.) te voorkomen. Een islamschool in Genk is niet welkom, ze is een ramp voor de integratie. Ik zal alvast alle mogelijke middelen gebruiken tegen de erkenning van deze islamschool.’

Het Selam College wordt weleens de eerste islamitische school in Vlaanderen genoemd. Zelf zien ze dat anders. Leerlingen kunnen naast islam namelijk ook kiezen voor het vak ‘eigen cultuur en religie’. De school gebruikt ook de leerplannen van een onderwijskoepel.

Volgens voorzitter Turgay Cankaya is de school klaar om van start te gaan. Cankaya ­betreurt dat het college zoveel tegenwind krijgt: ‘Al sinds de aankoop van het gebouw worden we vanuit alle hoeken benadeeld.’ Over het aantal inschrijvingen wil de school niet communiceren.