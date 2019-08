Labour wil in recordtempo wet die harde Brexit onmogelijk maakt

De Britse oppositiepartij Labour heeft donderdag aangekondigd dat het volgende week in het Lagerhuis in recordtempo een wet wil laten goedkeuren die premier Boris Johnson alsnog moet beletten een harde Brexit door te drukken.

Met het besluit van Boris Johnson van woensdag om het Lagerhuis tijdelijk op te schorten, stevent het Verenigd Koninkrijk meer dan drie jaar nadat het in een referendum koos voor een Brexit af op zijn ergste constitutionele crisis in decennia.

Eerder sprak parlementsvoorzitter John Bercow al van een ‘grondwettelijke schande’. Oppositieleider Jeremy Corbyn kondigde donderdagavond dan weer aan dat zodra het parlement volgende week dinsdag terugkeert uit zomerreces, hij via een spoeddebat wetgeving wil laten stemmen die een Brexit zonder akkoord moet voorkomen. Eerder nam het Britse Parlement al een motie aan waarin het zei dat het niet van een Brexit zonder akkoord wil weten.

Corbyn doet dat naar eigen zeggen omdat een harde Brexit volgens hem catastrofale gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid en de economie van het VK. ‘We gaan hem (Boris Johnson, red.) dinsdag op politieke wijze proberen te stoppen, en wel door met de hoogste spoed een parlementair proces op te starten dat moet uitmonden in een wet die een Brexit zonder akkoord moet voorkomen. Daarnaast moeten we ook proberen te voorkomen dat de premier het parlement tijdens deze ontzettend cruciale periode monddood kan maken’, zei Corbyn donderdagavond tegen journalisten.

Oppositie verenigd

‘Dit land loopt het gevaar om op de 31ste oktober zonder akkoord uit de Europese Unie te crashen’, vervolgde Corbyn. ‘We moeten dat tegenhouden, en dat is precies wat we volgende dinsdag gaan doen.’

Labour staat overigens niet alleen met zijn strijd tegen het controversiële besluit van Johnson. Naast Corbyn spraken ook de voorzitters van de Scottish National Party, de LibDems, het Welshe Plaid Cymru, de Independent Group for Change en de Greens zich donderdagavond ondubbelzinnig uit tegen het besluit van Johnson. ‘We veroordelen de ondemocratische acties van Boris Johnson’, zo staat te lezen in een gezamenlijke verklaring. ‘We eisen dan ook dat hij meteen het besluit om het parlement tijdelijk op te schorten, terugdraait. (...) Er is geen publieke steun voor een schadelijke Brexit zonder akkoord.’