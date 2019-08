Negentig banen bedreigd bij Vandewiele

Bij weefgetouwenproducent Vandewiele in Marke dreigen 90 van de 784 werknemers hun job te verliezen. Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront.

In De Standaard gaf Charles Beauduin, eigenaar van het bedrijf, deze week nog toe dat het bedrijf al midden in de recessie zit. ‘Het gaat rotslecht’, zei Beauduin, die niet meteen iemand is die van grote uitspraken houdt.

Vandewieles ­afzetmarkten staan onder zware druk. ‘We moeten zeilen met de wind die er is en hopen dat we niet kapseizen.’

De terugval begon met het wegvallen van de Iraanse markt en nadien nam het slechte nieuws alleen toe: Turkije ging in crisis, China heeft het lastig. Er blijft niet veel van de groeimarkten over en ondertussen moet Vandewiele zijn gespecialiseerde mensen wel aan het werk kunnen houden. Veel arbeiders werden dit jaar door de daling in bestellingen al meer dan 30 dagen tijdelijk werkloos. Economische werkloosheid lost niet alles op. Voor hen is deze aankondiging dan ook geen verrassing.

De vakbonden betreuren de beslissing. ‘We zien dat er wel nog wordt geïnvesteerd in nieuwe machines, productielijnen en gebouwen’, zeggen ze aan Belga. ‘Een teken dat het management er blijft in geloven. We vinden het moeilijk dat er geen andere oplossing op tafel komt dan deze.’

Ook in de gieterij van het bedrijf zullen er ontslagen vallen. Al zullen deze in fases gebeuren wegens contractuele verplichtingen met externe afnemers van gietstukken. Bij de gieterij wordt de aankondiging evenmin als verrassing gezien. ‘Een opeenstapeling van foute beleidskeuzes, een gebrek aan een constante in het management en verkeerde prioriteiten in het verleden, doen vandaag de werknemers van het voormalige Ferromatrix de das om’, klinkt het.

De onderhandelingen met de vakbonden starten op 9 september.