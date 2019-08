Duurste parkeerplaats van Nederland kost 150.000 euro

Amsterdam staat bekend als stilaan onbetaalbaar om een woonst te kopen of te huren, maar ook parkeren is er peperduur. Volgens het Financieel Dagblad bevindt ook de duurste parkeerplek van het land zich in de Nederlandse hoofdstad: voor een garagebox in de Rubensstraat in Amsterdam bedraagt de vraagprijs nu 150.000 euro.

Ook op andere plekken in de binnenstad, zoals aan de Brouwersgracht of Herengracht, kost een parkeerplaats makkelijk meer dan 120.000 euro.

In sommige gevallen zijn de parkeerplekken in Amsterdam per vierkante meter zelfs duurder dan woningen, merkt de krant op. Zo kost de garagebox in de Rubensstraat 7.143 euro per vierkante meter, wat meer is dan drie van de vier woningen die momenteel in dezelfde straat te koop staan.

Als een parkeerplaats onderdeel uitmaakt van een appartementencomplex, komen daar bovendien nog eens maandelijkse ‘servicekosten’ bovenop, die in één geval (voor een parkeerplaats in de Vossiusstraat) oplopen tot 120 euro per maand.

Dan maar een parkeerplaats huren? Geen evidentie, want de wachtlijst voor een vergunning kan in sommige delen van Amsterdam oplopen tot meer dan een jaar.