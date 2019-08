Real Madrid en PSG voor Club Brugge in de Champions League, Genk krijgt Liverpool en Napoli

Club Brugge krijgt de komende maanden de absolute toppers over de vloer in de Champions League: blauw-zwart treft zowel PSG als Real Madrid in groep A van het kampioenenbal, uit pot vier kwam Galatasaray. Genk werd ingedeeld in een groep met regerend Champions League-winnaar Liverpool, Napoli en RB Salzburg. Dat werd donderdagavond in het Franse Monaco geloot.

Club Brugge krijgt de komende maanden een greep uit de absolute toppers op het kampioenenbal. Blauw-zwart werd ingeloot in groep A met recordwinnaar Real Madrid én de puissant rijke Franse kampioen PSG, waar Neymar tot nader order nog altijd de dienst uitmaakt. Uit pot vier kwam de Turkse kampioen Galatasaray, ook niet bepaald een hapje.

De Bruggelingen komen zo meteen oog in oog te staan met een aantal ex-spelers: PSG is de club van Thomas Meunier, terwijl verdediger Ryan Donk tegenwoordig in de basis staat bij Galatasaray. In Turkije zal blauw-zwart ook ex-Standard-verdediger Christian Luyindama tegenkomen. Bij Real Madrid lopen met Eden Hazard en Thibaut Courtois uiteraard ook twee Rode Duivels rond.

Ook knallers voor Genk

De loting van Genk was ook niet versmaden: de Limburgers zullen regerend Champions League-winnaar Liverpool met vedette Mo Salah over de vloer krijgen in de Genkse Luminus Arena, uit pot twee volgde het Napoli van Dries Mertens. De Oostenrijkers van Red Bull Salzburg, die vorig seizoen Club Brugge nog een pak voor de broek gaven in Europa, vormen de derde tegenstanders.

Alle groepen:

Groep A:

Paris Saint-Germain (Fra)

Real Madrid (Spa)

Club Brugge (BEL)

Galatasaray (Tur)

Groep B:

Bayern München (Dui)

Tottenham Hotspur (Eng)

Olympiacos (Gri)

Rode Ster Belgrado (Ser)

Groep C:

Manchester City (Eng)

Shakhtar Donetsk (Oek)

Dinamo Zagreb (Kro)

Atalanta Bergamo (Ita)

Groep D:

Juventus (Ita)

Atlético Madrid (Spa)

Bayer Leverkusen (Dui)

Lokomotiv Moskou (Rus)

Groep E:

Liverpool (Eng)

Napoli (Ita)

RB Salzburg (Oos)

Racing Genk (BEL)

Groep F:

FC Barcelona (Spa)

Borussia Dortmund (Dui)

Inter Milaan (Ita)

Slavia Praag (Tsj)

Groep G:

Zenit Sint-Petersburg (Rus)

Benfica (Por)

Olympique Lyon (Fra)

RB Leipzig (Dui)

Groep H:

Chelsea (Eng)

Ajax (Ned)

Valencia (Spa)

Lille (Fra)