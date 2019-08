David Goffin heeft weinig moeite met Franse debutant op US Open

David Goffin heeft zich donderdagavond zonder al te veel problemen geplaatst voor de derde ronde van de US Open. De Luikenaar klopte de Franse debutant Barrere met drie keer 6-2 in amper 1 uur en 25 minuten.

Goffin neemt het in de derde ronde op tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 69) of de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 68).

Goffin schopte het de twee voorbije jaren tot in de vierde ronde in New York, zijn beste resultaat in de VS. Vorige editie botste hij daarin op de Kroaat Marin Cilic, in 2017 was de Rus Andrey Rublev te sterk. Op de drie andere Grand Slams, de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon, raakte Goffin al een keer tot in de kwartfinales.