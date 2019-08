Zulte Waregem haalt nog twee versterkingen in huis

Het werd donderdag een drukke transferdag in het Regenboogstadion in Waregem. Zulte Waregem presenteerde met Abdoulaye Sissako en Gideon Mensah twee nieuwe spelers. De 21-jarige Sissako, een defensieve middenvelder, ondertekende een contract voor drie seizoenen, met optie op nog een seizoen. Hij komt over van de Franse tweedeklasser Châteauroux. Mensah, ook 21 en een linkervleugelaanvaller, wordt tot einde van het seizoen gehuurd van RB Salzburg.

Voor Sissako, die al twee maal meetrainde, wordt het zijn eerste avontuur buiten Frankrijk. “Het worden heel boeiende tijden voor mij”, liet hij optekenen op de website van Essevee. “De nieuwe competitie ontdekken wordt de grootste uitdaging. De club, haar medewerkers en mijn teamgenoten hebben mij meteen een goed gevoel gegeven. Ballen veroveren en recupereren is mijn voornaamste kwaliteit. Noem me maar een moderne box-to-box speler.”

Mensah verliet in de zomer van 2016 zijn geboorteland Ghana voor een avontuur in Oostenrijk. Hij speelde er de voorbije jaren voor FC Liefering en Sturm Graz. RB Salzburg, dat al jaren heerst over de Oostenrijkse Bundesliga, nam hem deze zomer over van Liefering - in casu het tweede team van Salzburg - en verhuurt hem meteen een jaartje aan Zulte Waregem. “Ik ben blij hier te zijn”, reageerde de Ghanees. “Deze competitie staat hoger aangeschreven dan de Oostenrijkse en trekt veel jonge talentvolle spelers aan. Op deze leeftijd moet ik vooral spelen om mezelf te ontwikkelen. Er waren nog andere opties maar deze club gaf me het beste gevoel.” Welke kwaliteiten kunnen we binnenkort zien van de Ghanese international? “Snel aan de bal, explosief en de tegenaanval zijn mijn voornaamste troeven”, besloot Mensah.