Groep van Farc-rebellen kondigen nieuw offensief aan

Een vroegere commandant van de Colombiaanse guerrillaorganisatie Farc wil opnieuw de wapens opnemen tegen de Colombiaanse regering.

In een 32 minuten durende videoboodschap op Youtube verscheen de vroegere nummer twee van de Farc, Luciano Marín Arango alias Iván Márquez, in de nacht van woensdag op donderdag met zo’n twintig gewapende strijders in beeld.

In een door Marquez voorgelezen manifest luidde het dat er ‘een nieuwe etappe in de strijd’ begint. ‘We zijn nooit fysiek of ideologisch verslagen, dus de strijd gaat door.’

Volgens de boodschap heeft de Colombiaanse regering het vredesverdrag met de Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) geschonden. ‘Toen we de vredesdeal tekenden, geloofden we dat het mogelijk was om het leven van de armen en ontheemden te veranderen. De staat heeft haar belangrijkste plicht niet vervuld - namelijk het leven verzekeren van haar burgers en politieke doden vermijden.’

De video komt er na aanhoudende problemen in Colombia zoals diepe politieke polarisatie, economische uitdagingen die niet gehaald worden en het verdwijnen van personen.

2.200 strijders

De groep rondom Márquez grijpt opnieuw naar de wapens om zich tegen de onderdrukking door de regering te verdedigen. Men is bereid met de kleinere rebellenorganisatie ELN samen te werken. Volgens veiligheidsbronnen aan The Guardian staan zo’n 2.200 strijders onder Márquez.

Márquez leeft sedert meer dan een jaar ondergedoken. Hij verdween toen zijn neef gearresteerd werd en naar de Verenigde Staten werd getransporteerd om er samen te werken met onderzoekers naar drugstrafiek. Aan zijn zijde stond de vroegere guerrillacommandant Seuxis Hernández Solarte alias Jesús Santrich. Tegen hem loopt een internationaal aanhoudingsbevel wegens drugshandel.

Zijde van de vrede

De vroegere leider van de Farc wijst het initiatief af. ‘De grote meerderheid houdt zich aan de afspraken. Ondanks alle moeilijkheden staan wij aan de zijde van de vrede’, twitterde Rodrigo Londoño. Hij is vandaag de leider van de politieke arm van de Farc. Vanuit de regering kwam er niet onmiddellijk een reactie.

Hoewel de Colombiaanse regering sinds 2016 vrede heeft gesloten met de linkse rebellengroep Farc, blijft het onrustig in het land. Gewapende bendes en de guerrillero’s van het ELN vechten voor de controle over de gebieden en de drugsroutes die vroeger in handen van de Farc waren.

De bevolking heeft het vredesakkoord overigens nooit echt omarmd. Enkele dagen voordat in 2016 bekend werd dat, inmiddels voormalig, president Juan Manuel Santos de Nobelprijs voor de Vrede zou krijgen, verwierp ruim 50 procent van de Colombianen het akkoord in een referendum. Ze hadden vooral bedenkingen bij de straffeloosheid waarmee de Farc-rebellen, maar ook de paramilitairen die de Farc bestreden, wegkwamen.

De burgeroorlog in Colombia eiste honderdduizenden doden, miljoenen mensen raakten ontheemd.