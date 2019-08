Brussels architectenbureau blaast Abattoir nieuw leven in

De slachthuissite in Anderlecht zal er de komende jaren helemaal anders uitzien. Er komt een nieuwbouw met ateliers, parking, en misschien een dakzwembad. Abattoir koost architectenbureau Baukunst uit als partner voor het project Manufakture.

De Abattoirsite in Anderlecht wordt de komende jaren volledig vernieuwd. Het project Foodmet, een markthal, werd in 2015 al afgerond. Komet en Manufakture staan nog in de steigers.

Het was de bedoeling op de huidige site een nieuw slachthuis te bouwen met parkeergelegenheid. Dat project, dat Manufakture heet, is gewijzigd. Er komt geen nieuw slachthuis op het gelijkvloers, maar een atelier voor vleesversnijding en andere voedselgerelateerde activiteiten. Het huidige slachthuis wordt behouden.

De parkeergarage komt er wel, op twee verdiepingen zal er plaats zijn voor 420 wagens. Het is nog niet uitgemaakt welke functie het dak zal hebben, maar een zwembad is niet uitgesloten. De energie van de koelinstallaties kan gebruikt worden voor de verwarming van het water, waardoor de investering duurzamer zou zijn in vergelijking met een klassiek zwembad.

Het budget voor Manufakture wordt op 18 miljoen euro geraamd, met een Europese subsidie van 10 miljoen euro. Het project start in 2021 en zou in 2023 klaar moeten zijn. Die realisatie neemt architectenbureau Baukunst, met kantoren in Brussel en Lausanne, voor zich.

De vernieuwing van de site Abattoir is al jaren aan de gang. Het eerste project, Foodmet, was de omvorming van de voedingsmarkt tot marktgebouw. Op het dak van Foodmet kwam een stadsboerderij. Een ander bouwproject, Komet, een nieuwbouw met winkelruimtes en studentenwoningen, zou tegen 2022 klaar moeten zijn.