TV-tips. Matthias Schoenaerts als stoere jongen

Daarnaast nog een reden nodig om vanavond af te stemmen op The drop? James Gandolfini!

1 THE DROP

Caz, 20.40-22.35 uur

In dit onderkoeld, donker sprookje vindt Bob Saginowski (Tom Hardy) een puppy in een vuilnisbak. Van daar ontplooit zich een intrigerend misdaadverhaal. Dit is de laatste film waarin James Gandolfini ooit meespeelde. Het is ook de eerste Hollywoodfilm van Michaël R. Roskam. En Matthias Schoenaerts schittert in een bijrol.

2 FRANTZ

Canvas, 21.50-23.45 uur

Een Franse jongeman daagt op aan het graf van een Duitse soldaat, die pas is gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog. Hij wil de ouders en de geliefde van de Duitser troosten. Met zijn verhalen brengt hij Frantz weer tot leven.

3 DO NOT RESIST

NPO 2, 23.40-0.35 uur

De Amerikaanse politiemacht vertoont steeds meer ­militaire eigenschappen. Hightech wapentuig en tanks behoren intussen tot de uitrusting. Die ontwikkeling baart critici zorgen.

4 TERZAKE

Canvas, 21.30-21.50 uur

Een late uitzending, pas na afloop van de voetbalwedstrijd Antwerp-AZ. Daarin een politieke stand van zaken, met John Crombez (SP.A) over de energiefactuur. Voorts een update over de politieke crisis in Italië.