Jongeman (19) vermoedelijk doodgestoken door ouders

De ouders van een negentienjarige jongeman die woensdag in Luik werd doodgestoken, zijn donderdag in verdenking gesteld voor het toedienen van de messteken. Ze werden aangehouden en zullen donderdag nog voor de onderzoeksrechter verschijnen.

De jongeman werd woensdagmiddag tijdens een familieruzie in de borst gestoken. Dat gebeurde in Sainte-Walburge, een wijk in Luik. De jongen stortte op klaarlichte dag in elkaar, nadat hij de straat was opgelopen. De hulpdiensten werden gealarmeerd door een voetganger, maar alle hulp kwam te laat. Donderdagochtend heeft de autopsie van het slachtoffer plaatsgevonden.

Volgens het parket zouden de ouders verantwoordelijk zijn voor de steekpartij. Bij het incident waren ook broers en zussen van het slachtoffer aanwezig. Zij zullen verhoord worden, aldus het parket.

Het mes waarmee de jongen werd vermoord is nog niet gevonden en ook de oorzaak van de ruzie is nog niet duidelijk. Het parket van Luik wilde geen verdere informatie delen.