Niet één, maar twee ‘beste jobstudenten’ dit jaar: Ieperse tweeling bekroond

Tafels bedienen, het museum poetsen en toeristen ontvangen. De 23-jarige Ilona en Laura Vandenbulcke doen hun studentenwerk in het Ieperse Hooge Crater Museum al bijna zeven jaar vol passie. De tweeling is nu verkozen tot jobstudenten van het jaar.

Bij klanten leidt hun identieke uiterlijk vaak tot verwarring. ‘Amai, dat is hier snelle service! Dat horen we vaak van klanten wanneer Ilona bijvoorbeeld met een lege plateau naar binnen gaat en ik meteen buitenkom met een volle’, vertelt Laura. ‘Ze kijken ook vreemd op wanneer ik net een tafel heb bediend en Ilona dan komt vragen of ze nog iets wensen. Die grappige misverstanden zijn vaak een ijsbreker om een gesprek te starten.’

Niek Benoot, zaakvoerder van het private WOI-museum, was zo tevreden over zijn jobstudenten, dat hij hen inschreef voor de jobstudentenwedstrijd van Unizo en HR-dienstengroep Liantis. ‘Het was hun allereerste studentenjob en al die jaren zijn ze trouw gebleven’, zegt Niek. ‘Ze werken hier tijdens vakanties en de weekends en geen taak is hen teveel. Al die jaren kwamen ze nog nooit te laat! Ze zién werk: helpen in de keuken, bedienen in het café, bezoekers verwelkomen aan de onthaalbalie, en ze doen alles met de glimlach. Ze volgden allebei de cursus van infopunt Toerisme Westhoek en van Q-label Westtoer, en gaan mee naar activiteiten van Horeca Ieper. Veel klanten kunnen de twee nog altijd niet uit elkaar houden, dus luisteren ze naar beide namen.’

‘Met een paar trucjes kunnen klanten ons wel uit elkaar houden’, zegt Laura. ‘Ik droeg mijn festivalbandjes vroeger aan de linkerarm, Ilona rechts. Nu kunnen ze Ilona herkennen aan de froufrou.’

Prijzengeld

Naast de eer wint de tweeling een cheque van 1.500 euro. ‘Het prijzengeld gaan we eerlijk verdelen. Het komt goed van pas, want we zijn net elk apart gaan wonen in Ieper. Al wonen we op amper enkele honderden meter van elkaar, maar dat is louter toeval.’

Ilona en Laura zijn onlangs afgestudeerd, respectievelijk als logopediste en criminologe. Daarmee komt nu een einde aan hun studentenloopbaan bij het museum. ‘Maar we zouden hier graag nog komen bijklussen in het weekend, want het persoonlijke contact met de klanten en de leuke werksfeer zouden we niet kunnen missen.’

Dat nieuws stelt Niek Benoot gerust: ‘Hun vertrek zou een groot verlies zijn. Ze horen hier gewoon thuis. Wanneer ze er een keer niet zijn, vragen de klanten expliciet naar hen.’

Met de verkiezing willen Unizo en Liantis het belang van jobstudenten voor onze economie benadrukken en aantonen dat het huidige soepele tewerkstellingsstatuut voor jobstudenten vruchten afwerpt. Ilona en Laura werden door een jury geselecteerd uit een reeks inzendingen van werkgevers.