Skelet van Napoleons favoriete generaal gevonden

Franse en Russische onderzoekers hebben in de stad Smolensk, ten westen van Moskou, het skelet van Charles-Étienne Gudin gevonden, de favoriete generaal van Napoleon

De onderzoekers vonden het skelet al in juli op basis van de memoires van een andere generaal, Louis-Nicholas Davout, en een getuige. Davout had in 1812 Gudins begrafenis geregeld en beschreef in zijn memoires de plek waar Gudin begraven lag. Samen met het verslag van de andere getuige, vonden ze de kist.

Ze zijn er nu zeker van dat het skelet van de generaal moet zijn geweest. De resten tonen enkele verwondingen die Gudin ook had, het skelet heeft maar één been en een eerste rapport concludeerde dat het een skelet is van een man tussen de 40 en 45 jaar oud. ‘Zodra ik het skelet met één been zag, wist ik dat we hem gevonden hadden’, vertelt Marina Nesterova, hoofd van het archeologische team, aan persagentschap AFP.

Gangreen

Gudin ging naar dezelfde militaire school als Napoleon en was generaal in 1812 toen het Franse leger Rusland binnenviel. Hij werd geraakt door een kanonskogel, waardoor zijn been moest worden afgezet. Drie dagen later stierf hij aan gangreen. Die ziekte tast door een tekort aan bloed het weefsel aan.

Heel lang duurde de bezetting van Rusland niet. Nadat het Russische leger zich had teruggetrokken tijdens de barre winter, moest ook Napoleon zich terugtrekken. Zijn soldaten konden de koude temperatuur in Rusland niet aan.

Na Gudins dood verwijderden de Franse soldaten zijn hart en begroeven het in Parijs. Daarnaast staat er ook een buste van hem in het paleis van Versaille, staat zijn naam gegraveerd in de Arc de Triomphe en werd er in Parijs een straat naar hem genoemd.