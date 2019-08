Spaanse kinderen besmet met 'weerwolfsyndroom'

Al zeker zeventien jonge kinderen zijn in Spanje bij de dokter beland met het zogenaamde 'weerwolfsyndroom', een vorm van extreme haargroei op het gezicht en het lichaam.

Verschillende ouders getuigden in Spaanse media hoe hun kind plots extreme haargroei kreeg. Een van de eerste gevallen dateert van eind april. 'Eerst was het een snor, later stond haar hele lichaam vol', zegt de moeder van een meisje van nog geen twee jaar oud. Huisartsen stonden voor een raadsel.

Uiteindelijk bleken maar liefst zeventien kinderen dezelfde symptomen te vertonen. Het ministerie van Volksgezondheid ging op zoek naar een rode draad in de medische dossiers. De link bleek het medicijn Omeprazol, dat wordt voorgeschreven aan baby’s met reflux. Op zich is niks mis met het medicijn, maar een levering uit India raakte besmet met Minoxidil, een vrij onschuldig middeltje dat gebruikt wordt om de haargroei te bevorderen en de kinderen het 'weerwolfsyndroom' bezorgde.

Vermoedelijk raakte het medicijn al besmet bij een farmabedrijf in India. Via de Spaanse verdeler kwam het middel bij minstens 23 apotheken in het zuiden van Spanje terecht. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid haalde een deel van de medicijnen van de markt toen er 13 gevallen gekend waren. Later werden nog meer medicijnen uit de rekken gehaald. Uitindelijk zijn er een vijftigtal leveringen teruggeroepen.

De vergunning van het bedrijf dat de geneesmiddelen aan de Costa del Sol verdeelde, Farma-Quimica Sur, is ingetrokken. Het bedrijf mag geen geneesmiddelen meer verdelen of importeren.

De Spaanse gezondheidsautoriteit Aemps zegt dat de haargroei van de baby’s vanzelf zal afnemen nadat de medicatie is gestopt.