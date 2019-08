In het noorden van Canada ligt het wrak van de HMS Terror. Dat schip vertrok in Engeland in 1845 om de doorsteek te maken van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan, langs de poolarchipel van Canada. Maar die expeditie mislukte en alle 129 bemanningsleden kwamen om het leven. Pas in 2016 vond men het wrak terug. Afgelopen maand hebben enkele Canadese duikers nieuwe beelden gemaakt van het wrak. Opvallend: het schip is opvallend goed bewaard in de ijskoude Arctische wateren.