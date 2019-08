Twee obussen gevonden onder Hof ter Smissen

Vijftien jaar lang hebben de ‘Thuis’-acteurs op explosieven gespeeld. Dat is gebleken tijdens de afbraakwerken van Hof ter Smissen, toen twee obussen uit de Eerste Wereldoorlog werden gevonden. De ontmijningsdienst Dovo maakte de bommen onschadelijk.

De obussen werden gevonden nadat de vorige eigenaar, de projectontwikkelaar Woenst, verteld had over een dorpslegende. ‘Volgens de dorpslegende zouden er, na de Eerste Wereldoorlog, verschillende bommen begraven zijn op het terrein’, vertelt Lode Verdoodt van Woenst.

Niet op scherp

‘In eerste instantie dachten we dat het om een urban legend ging’, legt Verdoodt uit. Maar omdat ze toch zeker wilden zijn, schakelden ze een gespecialiseerde firma in die het hele terrein uitkamde. Daarbij werden de twee obussen van 30 op 15 centimeter gevonden. ‘Dat lijkt niet zo groot, maar als die zouden afgaan, kan het heel wat schade aanrichten’, merkt Verdoodt op.

De bommen stonden niet op scherp omdat ze nooit waren afgevuurd, maar volgens Verdoodt hebben ze er goed aan gedaan om voorzichtig te zijn, want ‘als er een voertuig over rijdt, kan het natuurlijk ontploffen’.

Eerder was er ook al heisa omdat een familie katten door de werken geen onderdak meer had. Het was de bedoeling dat de Zorghoeve de katten ging opvangen, maar die beweerden dat er geen concrete afspraken met de gemeente waren gemaakt. Ondertussen hebben buurtbewoners opgeroepen om voor de dieren te zorgen.

De werken aan Hof ter Smissen begonnen begin augustus. De oude stallen maken plaats voor een nieuw woonproject. Aan het pand komen 29 nieuwbouwwoningen, twee flatgebouwen en een commerciële ruimte.