Na het afhaken van Rocky Peeters is de Fransman Arnauld Mercier de nieuwe topkandidaat om de ontslagen Adnan Custovic op te volgen bij Waasland-Beveren. Mercier was in het verleden als eens in beeld, maar toen kozen ze voor Sven Vermant.

De 47-jarige Mercier is momenteel sportief directeur bij Seraing United in eerste amateur, als trainer was hij voordien aan de slag bij KSV Roeselare en Boussu Dour.