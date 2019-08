Deze hinder kan u in september in Brussel verwachten

Het schooljaar begint weer, mensen moeten gaan werken of zijn al even begonnen. Met andere woorden: het wordt weer druk op de baan. Waar in Brussel mag u hinder verwachten? Een lijstje.

De werken aan de brug over de Etterbeeksesteenweg in de Wetstraat lopen een beetje vertraging op. Daardoor zullen in de eerste week van september maar twee van de vier rijstroken open zijn voor verkeer. Ook de werken aan de zone rond de Reyerslaan beginnen in september, waardoor het kruispunt met de Kolonel Bourgstraat wordt afgesloten van 1 tot 20 september. Berilis wil van die zone een stadsplein maken met een dubbele tram-autotunnel.

Verder legt Brussel Mobiliteit op de Kleine Ring in de buurt van de Spoorwegbrug een testinrichting aan, bedoeld om vlotter en veiliger verkeer te bekomen. Het verkeer dat aan de Hallepoort afslaat naar de Jamarlaan zal gescheiden worden van het verkeer dat verder rijdt richting de Ninoofsepoort.

Tenslotte wordt de weg onder de Grosjeanbrug, die de Kolonel Bourgstraat met de Sterrenbeeldenlaan verbindt, vanaf de derde week van september volledig afgesloten. De brug krijgt een renovatie, en het asbest wordt verwijderd. In totaal zullen de werken drie maanden duren.

Evenementen die kunnen leiden tot hinder

Verder zijn er in de eerste week van september ook een aantal evenementen in Brussel die voor verkeershinder kunnen zorgen. Op dinsdag 3 september zal tussen 10 uur en 14 uur een colonne van het Belgische leger door Brussel trekken ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Brussel. Een kleiner detachement zal op woensdag 4 september naar de Congreskolom gaan voor een korte ceremonie en vrijdag 6 september vinden zowel de Roller Bike Parade Brussel als de Memorial Van Damme plaats. Meer informatie over de evenementen vindt u op de website van Brussel Mobiliteit.

Deze werken zijn afgelopen

Enkele werken zullen volgende week afgelopen zijn. Zo zal de Leopold II-tunnel vanaf 2 september weer openen, nadat hij voor twee maanden was afgesloten. Verder openen in de Rogiertunnel dan ook twee nieuwe rijstroken. Beide tunnels blijven wel nog vijf nachten per week gesloten van 22 uur tot 6 uur.

Tenslotte zijn ook de MIVB-werken aan de Brugmannlaan en de Alsembergsesteenweg tegen 1 september afgelopen.