Britse kranten verdeeld over wie ‘constitutionele schande’ veroorzaakt: anti-Brexiteers of Boris Johnson?

Van ‘een gewaagde zet’, tot een ‘grotesk misbruik van het ambt van premier’. Boris Johnson krijgt veel kritiek én steun in de pers nu hij het Brits Parlement tijdelijk buitenspel zet. Een overzicht.

In het editoriaal noemt The Guardian de sprong van Johnson 'een grotesk misbruik van het ambt van premier', en de voorpagina focust op de woede bij de parlementsleden.

Guardian front page, Thursday 29 August 2019: Outrage as Johnson suspends parliament pic.twitter.com/UVVF9RGL5J — The Guardian (@guardian) August 28, 2019

The Daily Mail noemt het dan weer een 'historische zet van Johnson om anti-Brexiteers te dwarsbomen'. De krant neemt eerder de parlementsleden op de korrel.

The Times vindt dat premier Johnson het land op de rand van een constitutionele crisis brengt.

The Daily Telegraph focust op wat harde Brexiteer Jacob Rees-Mogg zei, namelijk dat de parlementsleden Groot-Brittannië in crisissfeer brengen, niet de eerste minister.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph: “The Prime Minister must give effect to the will of the nation” #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/ky7SXcu0HL — The Telegraph (@Telegraph) August 28, 2019

The Sun sluit zich aan bij die eerder positieve beoordeling van Johnson: 'Ballsy Boris comes out fighting'.

Tomorrow's front page: Battling Boris Johnson took the fight to his Remainer enemies by suspending Parliament to force through #Brexit https://t.co/UgKcYCoj9a pic.twitter.com/Xq9GWQhpVx — The Sun (@TheSun) August 28, 2019

The Daily Mirror is veel kritischer voor Johnson, die bestempeld wordt als een 'tinnen dictator'.