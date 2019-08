BENE-League handbal trekt zich dit weekend weer op gang, met Belgische favoriet en Belgische nieuwkomer

Dit weekend gaat de BENE-League in het handbal van start. De grensoverschrijdende competitie, waarbij zes teams uit België (Achilles Bocholt, Atomix Haacht, Hubo Initia Hasselt, HC Visé BM, Handbal Tongeren en Sporting Nelo) en zes teams uit Nederland aan deelnemen, is toe aan zijn dertiende editie.

Van Belgische zijde is Atomix Haacht de nieuwkomer. De Brabanders vervangen Sasja dat dit seizoen in eerste nationale speelt. In Nederland vervangt Handbal Houten het gedegradeerde Quintus. De voorbije drie seizoenen won Achilles Bocholt de titel.

Twaalf teams spelen in totaal tweeëntwintig competitiewedstrijden waarna de top vier in de Final 4 mag strijden voor de titel. De reguliere competitie eindigt op 7 maart 2020. Eén week later, in het weekend van 14 en 15 maart, wordt de Final 4 georganiseerd.

Achilles Bocholt en Visé speelden vorig seizoen de finale van de Final 4. “Als je vorig seizoen de triple hebt gewonnen, moet je niet flauw doen en kan je je ook niet wegsteken achter excuses. Uiteraard gaan we dit jaar opnieuw voor de prijzen”, zegt Bart Lenders, coach van Bocholt. “Of dat zal lukken, valt te bezien. Van Belgische zijde hebben alle teams zich versterkt. Er zijn financiële en sportieve inspanningen geleverd. Visé steekt er qua concurrentie bovenuit. Het niveau is bij alle clubs flink gestegen waardoor we een hoogstaandere competitie tegemoet gaan.”

“Vorig seizoen was goed maar dit seizoen moet beter”, onderstreept Korneel Douven, coach Visé. “De ambitie is duidelijk: we willen een prijs pakken. De eerste prijs die je kan pakken is de BENE-League. Het eerste objectief is de Final 4 halen. Vervolgens moeten we onze eerste wedstrijd op zaterdag winnen en daarbij niet teveel krachten verspelen zodat er op zondag nog genoeg benzine in de tank zit om te knallen.”