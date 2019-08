Waar zijn de wolf en haar welpen? ‘Geen reden tot paniek’

De hoogzwangere wolvin Naya is sinds eind april van de radar verdwenen. Geen nieuws, goed nieuws. Toch wordt de komende dagen en weken doelgericht en intensiever gezocht naar de wolvin en haar welpen.

Eind april was de laatste keer dat een hoogzwangere Naya in beeld verscheen voor een van de camera’s in het wolvengebied. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de wolvin en haar welpen - experts zijn zeker dat ze al bevallen moet zijn. Om te zien hoe het gesteld is met de wolvenpopulatie, wordt er de komende weken actief gezocht naar de dieren.

‘We hebben aan enkele experts, boswachters en lokale wolvenkenners gevraagd om actief op zoek te gaan naar wolvin Naya en haar jongen’, zegt Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerster van het Agentschap voor Natuur en Bos. ‘We hopen tegen eind september beeld te hebben van de wolvin of haar welpen. Maar eerst willen we zonder verstoord te worden kunnen zoeken.’ Naast de actieve zoektocht worden ook de gevonden uitwerpselen onderzocht.

Dat betekent dus dat we niet massaal naar het gebied moeten trekken om de wolven te spotten. ‘We willen de specialisten in alle stilte hun werk laten doen’, benadrukt de woordvoerster van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het wolvengebied is overigens zeer groot. Het gaat zeker om honderd vierkante kilometer.

Maar moeten we ongerust zijn dat we al vier maanden geen beelden hebben van Naya of de welpen? ‘Neen, maar we willen de welpen wel graag zien’, aldus Vanwanseele.

‘Bijna gaan gebeuren of zorgen maken’

Jan Loos, van de vzw Landschap en de site welkomwolf.be, zegt dat er (nog) geen reden tot paniek is. ‘Maar binnen enkele weken mogen we wel ongerust worden. In Nederland is er op ongeveer hetzelfde moment als Naya een wolvin bevallen. Daar hebben ze wel al lang beelden. Hier niet. Dat is de eenvoudige vaststelling.’

‘We hebben wel nog beelden van het mannetje, August, binnengekregen. Hij moet op zoek naar voedsel voor de kroost.’ Dat Naya zo lang onzichtbaar blijft is niet abnormaal volgens Loos. ‘Wolven kunnen heel lang onder de radar blijven. Zo is Naya ook van Oost-Duitsland naar Leopoldsburg gelopen zonder dat iemand haar gezien heeft.’

Maar normaal gezien moet het de komende weken wel steeds moeilijker worden voor Naya en haar welpen om uit het beeld van de camera’s te blijven. ‘De welpen hebben een steeds groter bewegingsgebied. Het moet dus bijna gaan gebeuren, of we moeten ons binnenkort zorgen beginnen te maken.’