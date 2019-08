Studio Brussel creëert YouTube-reeks over seks

Instagram-fenomeen Flo Windey (24) presenteert vanaf 4 september een YouTube-reeks van Studio Brussel. Daarin praat ze met bekende en onbekende gesprekspartners vrijuit over hun seksleven.

Het idee voor de reeks ontstond deze zomer nadat ze haar volgers op Instagram had gevraagd welke vragen ze hadden over seks. Haar mailbox werd overladen met reacties. Daarom gaat ze in de reeks op zoek naar antwoorden met afwisselende gasten.

Flo zal samen met haar gasten eerlijk en openhartig praten over seks met verhalen die uit het leven gegrepen. Bovendien zullen ze meningen, ervaringen en anekdotes samenbrengen van andere jongeren. De bedoeling van Studio Brussel is om de zichtbaarheid van moeilijkere thema’s zoals seks te vergroten.

Naast de videoreeks gaat Studio Brussel ook op andere kanalen aandacht spenderen voor de onderwerpen die in Flowjob aan bod komen. Buiten wekelijkse zendtijd op de radio komt er ook een online artikelenreeks waarin de onderwerpen uit de reeks diepgaander worden behandeld.

Voor de reeks werkt Studio Brussel samen met WAT WAT, een organisatie die jongeren van 11 tot 24 jaar in hun identiteitsontwikkeling ondersteunt. Ze zullen niet enkel helpen bij het formuleren van antwoorden, maar ook actief in gesprek gaan met kijkers op de socialemediakanalen van Studio Brussel.

In de eerste aflevering van Flowjob op woensdag 4 september zal Flo Windey vergezeld worden door voormalig MNM-presentatrice Julie Van den Steen.