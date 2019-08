Prins Gabriël ruilt Sint-Jan Berchmanscollege in voor Engelstalige privéschool met een prijskaartje

Prins Gabriël, net 16 geworden, verandert van school. Hij gaat niet langer naar het Nederlandstalige Sint-Jan Berchmanscollege, wel naar een Engelstalige privéschool in Brussel. Leergeld: 39.515 euro per jaar. Eléonore (11) volgt zo als enige van de vier kinderen van koning Filip en koningin Mathilde nog - gratis - openbaar onderwijs.

