Ancienne Belgique krijgt make-over, mét dakterras

Muziekliefhebbers hebben binnenkort nog een extra reden om naar de Ancienne Belgique in Brussel ­af te zakken. In 2020 start de renovatie van gebouwen aan de Steenstraat waar het AB Café en Salon gevestigd zijn. Er komt ook een dakterras.

De grootste verandering bij de renovatie wordt het dakterras met kruidentuin. De groenten en kruiden zullen gebruikt worden voor het nieuwe restaurant dat op de tweede en derde verdieping komt. Het AB Café, dat nu op het gelijkvloers is, wordt opgenomen in de bar van de grote zaal. Het AB Salon verhuist dan weer van de tweede naar de eerste verdieping.

‘Het moet een plek worden waar je op elk moment van de dag terechtkan’, zei directeur Dirk De Clippeleir aan Bruzz. ‘Gewoon om iets te eten of te drinken, of voor een lezing of een film.’ In de plaats van de oude regiekamer op de vierde verdieping komt een vipruimte met rechtstreekse toegang tot het dakterras. De concertzaal zelf is niet opgenomen in de renovatieplannen, aan de hoofdzaal met ingang via Anspachlaan verandert ook niets.

De renovatie moet de zijgebouwen toegankelijker maken voor onder andere rolstoelgebruikers.

AB lanceert nu een projectoproep. Architecten en bouwpromotoren kunnen nog tot 11 september hun plannen indienen. De verbouwing moet volgend jaar van start gaan, en zal ongeveer een jaar duren. Duurzaamheid wordt een belangrijk aspect in de renovatie.